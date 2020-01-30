إطلاق 3 صواريخ من غزة تجاه مستوطنات إسرائيلية (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، أنه رصد إطلاق 3 صواريخ من قطاع غزة، تجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان: ”تم تحديد إطلاق 3 قذائف صاروخية من قطاع غزة، اعترضت القبة الحديدية اثنين منها“.

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة اعتراض أحد الصاروخين.

وأفاد موقع صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية على الإنترنت، بأن الصاروخ الثالث سقط في محيط كلية ”سايبر“ ببلدة سديروت، وأحدث حريقا في المكان.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن صافرات الإنذار دوت في مناطق واسعة من المستوطنات المحاذية لقطاع غزة.

وفي وقت سابق مساء الخميس، نفذت طائرات ودبابات إسرائيلية، قصفًا استهدف مواقع وأراضٍ زراعية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وبين الفينة والأخرى، يعلن الجيش الإسرائيلي رصد صواريخ تطلق من قطاع غزة، غالبًا لا تؤدي إلى وقوع إصابات بشرية أو مادية.

وتشهد الأراضي الفلسطينية، موجة من التوتر عقب اعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صفقة القرن، حيث دعت الفصائل الفلسطينية إلى إضراب شامل ومسيرات وفعاليات ضد صفقة ترامب.