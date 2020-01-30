نتنياهو في موسكو لبحث ”صفقة القرن“ وإعادة مهربة المخدرات الإسرائيلية ”نعاما“

ذكرت قناة ”مكان“ العبرية، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو سيجتمع اليوم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة موسكو من أجل التباحث بشأن خطة السلام الأمريكية المسماة ”صفقة القرن“.

وقال نتنياهو قبيل سفره في تصريح مقتضب نقلته القناة العبرية، إن اللقاء مع بوتين سيتناول خطة السلام الأمريكية والتطورات في الشرق الأوسط، وتجاهل استفسارات الصحفيين بشأن احتمال فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

ويتوقع أن يعود نتانياهو إلى البلاد اليوم مع الشابة الإسرائيلية نعاما يساساخار التي منحها الرئيس الروسي بوتين عفوا بعد عشرة أشهر خلف القضبان .

وكان القضاء الروسي حكم عليها بالسجن لمدة 7 سنوات ونصف السنة بعد ادانتها بتهريب 9 غرامات من مخدر الحشيش، وسيتم الإفراج عنها كما تم الإعلان سابقا، صباح اليوم.

أعلن الكرملين، الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر عفوا عن الشابة الإسرائيلية- الأمريكية نعاما يساسخار المعتقلة في السجون الروسية منذ نيسان/أبريل الفائت ”بناء على مبادئ الإنسانية“.

وقضت محكمة روسية في الـ 11 من تشرين الأول/أكتوبر بسجن يساسخار (27 عاما) سبع سنوات ونصف السنة لإدانتها بتهريب المخدرات. وقد عثر على نحو 10 غرامات من الماريجوانا في حقيبتها أثناء وصولها إلى موسكو من الهند في طريقها إلى إسرائيل في أبريل الفائت.

وجاء في قرار العفو الموقع من الرئيس الروسي: ”بناء على مبادئ الإنسانية، قررت العفو عن نعاما يسسخار من مواليد 1993، التي أدينت في الـ11 من أكتوبر من عام 2019 من قبل محكمة مدينة خيمكي التابعة لمقاطعة موسكو، ويتم الإعفاء عنها من عقوبة السجن“.

وشكر نتنياهو بوتين على هذه الخطوة، في تغريدة له عبر ”تويتر“: ”أشكر صديقي الرئيس بوتين لمنحه العفو لنعاما يساسخار. أتطلع إلى لقائنا غدا حيث سنتحدث عن صفقة القرن وعن التطورات الإقليمية الأخيرة“.