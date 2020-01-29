لليوم الثاني.. مواجهات ساخنة في الأراضي الفلسطينية احتجاجا على ”صفقة القرن“‎‎

تصاعدت حدة المواجهات الساخنة في الأراضي الفلسطينية، اليوم الأربعاء، لليوم الثاني على التوالي، بعد الإعلان عن ”صفقة القرن“، تعبيرا عن الرفض الشعبي العارم للصفقة الأمريكية الإسرائيلية.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال قرب جامعة القدس ببلدة ”أبوديس“، وأطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز والعيارات المطاطية تجاه المواطنين والطلبة، وأغلقوا الشارع الرئيس قرب الجامعة.

وأشار شهود عيان إلى أن قوات الاحتلال أعلنت استنفارها، وعززت تواجدها على مدخل المخيم الذي أغلقته بمكعبات إسمنتية، ومنعت المواطنين ومركباتهم من الوصول إلى الشارع الالتفافي.

وفي رام الله، دعت القوى الوطنية والإسلامية لمحافظة رام الله والبيرة إلى اعتبار يوم الإعلان عن الصفقة يوم غضب شعبي وجماهيري واسع ردا على العدوان الأمريكي.

وفي بيت لحم، أعلن الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين في بيت لحم، تعليق الدوام اليوم الساعة الحادية عشرة والنصف في كافة مدارس المحافظة ومديرية التربية والتعليم، وذلك للمشاركة في المسيرة التي تنطلق الساعة 12 من مفترق باب الزقاق.

وفي الخليل، أصيب عدد من المواطنين وطلبة المدارس بالاختناق، خلال قمع الاحتلال لمسيرة سلمية منددة بصفقة القرن في مخيم العروب شمال الخليل.

وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال المتمركزة على مدخل المخيم أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع صوب المسيرة التي شارك فيها طلبة المدارس للتنديد بصفقة القرن وبالسياسة الأمريكية المنحازة لحكومة الاحتلال.

الأغوار ووادي الأردن

وفي الأغوار، شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاتها العسكرية في الأغوار، ونصبت العديد من الحواجز الطيّارة في مختلف المناطق، لمنع وصول المواطنين من مختلف المحافظات إلى هناك ضمن حملة ”حماية الأغوار“، عقب الإعلان عن ضمها في بنود ما يسمى ”صفقة القرن“.

وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة لـ“وفا“، إن تدريبات عسكرية إسرائيلية تجرى منذ ساعات الصباح في مناطق وادي المالح، وخربة سمرة، والشق، عدا الحشود التي توجد في مختلف مناطق الأغوار منذ ساعات الليل وصباح اليوم.

قطاع غزة

وفي غزة، عمَّ الإضراب الشامل صباح اليوم، مختلف مناطق قطاع غزة رفضا لصفقة القرن الصهيوأمريكية الهادفة لتدمير المشروع الوطني وتصفية القضية الفلسطينية.

وأفادت مصادر محلية أن الإضراب الشامل جاء تلبية لدعوة من لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة.

وأوضحت اللجنة أن الإضراب يشمل كل مرافق الحياة ما عدا وزارة الصحة، لتوجيه رسائل واضحة للاحتلال الإسرائيلي أن هذه الصفقة المشؤومة لن تمر.

وشهدت مختلف مدن القطاع في ساعات الليلة الماضية وحتى ساعات فجر اليوم، مسيرات وتظاهرات عفوية، تعبيرا عن الرفض لما جاء في صفقة القرن.

لبنان ومخيماتها

وعم الإضراب الشامل، اليوم الأربعاء، المخيمات الفلسطينية في لبنان، وسط حالة من الغضب والاستنكار لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

ودعت الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية في لبنان إلى اعتبار اليوم يوم غضب لتجديد التمسك بالحقوق الوطنية في الحرية والعودة والاستقلال.

وعبر أبناء شعبنا عن سخطهم وإدانتهم لما جاء في الإعلان الأمريكي، واعتبروه إعلان حرب على حقوقهم الوطنية غير القابلة للتصرف.

وأكد أمين سر حركة فتح إقليم لبنان حسين فياض في حديث لـ“وفا“ أن شعبنا لن يقبل بالتنازل عن أي حق من حقوقه ويرفض كل الصفقات والمؤامرات التي تحاك للنيل من قضيتنا ومشروعنا الوطني.

ودعا فياض إلى ترسيخ الوحدة الوطنية واقتناص اللحظة التاريخية المصيرية التي يمر بها شعبنا في تعزيز البيت الداخلي الفلسطيني في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في كافة أماكن وجوده.

وقالت اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني إن كل محاولات تصفية أو شطب القضية الفلسطينية بما فيها ”صفقة القرن“ لن تمر وإن مصيرها إلى الفشل.

وحذرت اللجنة في بيان لها، اليوم الأربعاء، من خطورة ما ورد في بنود الصفقة الأمريكية من إعطاء الضوء الأخضر للاحتلال الإسرائيلي لضم نحو 40% من أراضي الضفة الغربية المحتلة والأغوار الفلسطينية إلى إسرائيل بما يخالف كافة القرارات الدولية سواء من مجلس الأمن الدولي أو الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكدت أنها ستدعو إلى تحرك شعبي عربي ودولي واسع في كل دول العالم الحر للتعبير عن رفض واستنكار هذه المؤامرة، كما ستقوم باتصالات دولية لحشد موقف عالمي رافض لهذه الصفقة.