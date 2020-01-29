الجيش السوري يعلن ”تحرير“ معرة النعمان

أعلن الجيش السوري الأربعاء استعادة مدينة معرة النعمان الإستراتيجية في شمال غرب سوريا، التي كان تسيطر عليها فصائل مقاتلة وجهادية.

وقال بيان للجيش السوري نشرته وكالة الأنباء الرسمية ”سانا“ اليوم إن ”وحدات الجيش تطهر مدينة معرة النعمان و28 بلدة وقرية من الإرهاب في ريف إدلب الجنوبي“.

وأضاف البيان: ”وحدات من قواتنا المسلحة العاملة في ريف إدلب الجنوبي تابعت عملياتها العسكرية الهادفة إلى وضع حد لجرائم التنظيمات الإرهابية التي تستمر باستهداف المناطق الآمنة والمدنيين ونقاط تمركز الجيش بالقذائف الصاروخية والمفخخات“.

وتابع البيان: “ تمكنت قواتنا الباسلة في الأيام القليلة الماضية من القضاء على الإرهاب في العديد من القرى والبلدات ومنها دير الشرقي معر شمارين، تل منس، معر شمشة، معر شورين، الزعلانة، العامودية، بابيلا، الدانا، كفروما، الحامدية، خربة الحناك، دير الغربي، بسيدا، تقانة، كفر باسيل، بابولين، جرابلس، جوز فين، الصالحية، صهيان، الغطفة، معصران، تل الصوامع، عين البان، تل دبس، معراتا ،عين قريع، ومعرة النعمان“.

وأكد بيان القيادة العامة ”استمرار الجيش بتنفيذ واجباته الدستورية والوطنية والأخلاقية في ملاحقة ما تبقى من التنظيمات الإرهابية المسلحة إلى أن يتم تطهير كامل التراب السوري من رجس الإرهاب بمختلف مسمياته“.