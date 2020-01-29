وائل غنيم يحرج الإعلامي ”جو شو“ بشأن ”صفقة القرن“

أحرج الناشط المصري وائل غنيم مواطنه يوسف حسين، مقدم برنامج ”جو شو“، بسبب تعليق الأخير على خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط، المعروفة إعلاميا بـ“صفقة القرن“.

في البداية نشر يوسف عبر حسابه على ”تويتر“ تغريدة يقول فيها: ”تعتبر القدس هي آخر عاصمة عربية تنضم لإسرائيل.. يكفيها شرفا أنها الوحيدة اللي انضمت بغير إرادتها“.

خد بالك يا، جو معندوش غير شو، إنت كده بتغلط في الدوحة و@TamimBinHamad لأنهم بيدعموا الأمريكان وسامحين ليهم بتمرير سياساتهم في الشرق الأوسط وبيدفعوا مصاريف القاعدة العسكرية بتاعتهم. تقدر تعمل لنا حلقة لو دكر . عن الموضوع ده؟ ولا داخل تتاجر بفلسطين وتلم لايكات #مراكيب_تميم — Wael Ghonim (@Ghonim) January 28, 2020

ليرد غنيم بأن تعليقه هذا يدين قطر، المعروفة بدعمها لجماعة الإخوان التي يؤيدها يوسف حسين، حيث كتب: ”انت كده بتغلط في الدوحة ولأنهم بيدعموا الأمريكان وسامحين ليهم بتمرير سياساتهم في الشرق الأوسط وبيدفعوا مصاريف القاعدة العسكرية بتاعتهم“.

ووجه غنيم سؤالا إلى مواطنه قائلا: ”تقدر تعمل لنا حلقة لو دكر عن الموضوع ده؟ ولا داخل تتاجر بفلسطين وتلم لايكات“.

”جو شو“ لم يرد، واكتفى بمشاهدة تعليق الناشط غنيم، الذي فتح المجال لانتقادات عديدة وجهها المتابعون على موقع التواصل ليوسف، فكتبت ”زينة“ تقول: ”لازملك دروس مكثفة بالجغرافيا والتاريخ.. دمشق.. بيروت.. وفلسطين لن ينضموا للكيان الغاصب.. ولن تصبح العمالة وجهة نظر“.

لازملك دروس مكثفة بالجغرافيا والتاريخ….

دمشق…. بيروت… وفلسطين لن ينضموا للكيان الغاصب… ولن تصبح العمالة وجهة نظر — zeina. r (@SalwanZeina) January 28, 2020

وغردت أخرى تدعى ”زينب“: ”التعليقات تظهر كمية الخيانة في كلامك، ووعي الشعب العربي. لكن نريد جمهورا يفهم، ويتوقف عن مشاهدتك. إذا كنت تنقل صورة خطأ في تويت، ستنقل صورا خطأ عن كل الدول العربية في برنامجك“.

التعليقات تظهر كمية الخيانة في كلامك، ووعي الشعب العربي. لكن نريد جمهورا يفهم، ويتوقف عن مشاهدتك. إذا كنت تنقل صورة خطأ في تويت، ستنقل صور خطأ عن كل الدول العربية في برنامجك. — Zainab Al Harakeh (@ZainabHrk) January 28, 2020

أما حساب آخر يسمى ”أبو باسيل“ فكتب يرد على يوسف: ”خسئت، دمشق كانت وستبقى المخرز في عين الصهاينة، فلولاها لكانت القدس قد نسيت من زمان“.

خسئت،دمشق كانت وستبقى المخرز في عين الصهاينة،فلولاها لكانت القدس قد نسيت من زمان — Abu Basel✌️???????? (@siriorojo) January 28, 2020

وتواصل سيل الهجوم على ادعاء يوسف بسقوط عواصم عربية في أيدي إسرائيل، فغرد آخر يقول: ”مصري وبتشتغل مع القطري: انو اكيد ما بتعرف شو يعني عاصمة عربية حرة مقاومة لإسرائيل. وانت تحديداً، ما ادراك ما هو الشرف! فاقد الشيء لا يعطيه!“.

مصري و بتشتغل مع القطري: انو اكيد ما بتعرف شو يعني عاصمة عربية حرة مقاومة لإسرائيل.

وانت تحديداً، ما ادراك ما هو الشرف! فاقد الشئ لا يعطيه! — Gracy07 (@itsASealDeal) January 28, 2020

أما المتابعة ”زينب“ فاتهمت يوسف بترديد الباطل، قائلة: ”إذا أنت انضممت، فالشعوب العربية لم تنضم. إذا 1% من الشعوب العربية انضم، فباقي الشعوب العربية التي تعيش في العواصم العربية وغيرها لن تنضم. أنتم صوت الباطل“.

إذا أنت انضممت، فالشعوب العربية لم تنضم. إذا ١% من الشعوب العربية انضم، فباقي الشعوب العربية ابتي تعيش في العواصم العربية وغيرها لن تنضم. أنتم صوت الباطل. — Zainab Al Harakeh (@ZainabHrk) January 28, 2020

ويوسف حسين هو شاب مصري اشتهر بمقاطعه الساخرة عبر قناته على ”يوتيوب“ إلى أن ظهر ببرنامج ”جو شو“ عبر قناة العربي التي يديرها المفكر الفلسطيني عزمي بشارة.

ويخصص ”جو شو“ برنامجه للسخرية من النخب السياسية المعارضة للسياسات القطرية في العالم العربي.