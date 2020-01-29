 وائل غنيم يحرج الإعلامي ”جو شو“ بشأن ”صفقة القرن“ – إرم نيوز‬‎

وائل غنيم يحرج الإعلامي ”جو شو“ بشأن ”صفقة القرن“

وائل غنيم يحرج الإعلامي ”جو شو“ بشأن ”صفقة القرن“

المصدر: فريق التحرير

أحرج الناشط المصري وائل غنيم مواطنه يوسف حسين، مقدم برنامج ”جو شو“، بسبب تعليق الأخير على خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط، المعروفة إعلاميا بـ“صفقة القرن“.

في البداية نشر يوسف عبر حسابه على ”تويتر“ تغريدة يقول فيها: ”تعتبر القدس هي آخر عاصمة عربية تنضم لإسرائيل.. يكفيها شرفا أنها الوحيدة اللي انضمت بغير إرادتها“.

ليرد غنيم بأن تعليقه هذا يدين قطر، المعروفة بدعمها لجماعة الإخوان التي يؤيدها يوسف حسين، حيث كتب: ”انت كده بتغلط في الدوحة ولأنهم بيدعموا الأمريكان وسامحين ليهم بتمرير سياساتهم في الشرق الأوسط وبيدفعوا مصاريف القاعدة العسكرية بتاعتهم“.

ووجه غنيم سؤالا إلى مواطنه قائلا: ”تقدر تعمل لنا حلقة لو دكر عن الموضوع ده؟ ولا داخل تتاجر بفلسطين وتلم لايكات“.

”جو شو“ لم يرد، واكتفى بمشاهدة تعليق الناشط غنيم، الذي فتح المجال لانتقادات عديدة وجهها المتابعون على موقع التواصل ليوسف، فكتبت ”زينة“ تقول: ”لازملك دروس مكثفة بالجغرافيا والتاريخ.. دمشق.. بيروت.. وفلسطين لن ينضموا للكيان الغاصب.. ولن تصبح العمالة وجهة نظر“.

وغردت أخرى تدعى ”زينب“: ”التعليقات تظهر كمية الخيانة في كلامك، ووعي الشعب العربي. لكن نريد جمهورا يفهم، ويتوقف عن مشاهدتك. إذا كنت تنقل صورة خطأ في تويت، ستنقل صورا خطأ عن كل الدول العربية في برنامجك“.

أما حساب آخر يسمى ”أبو باسيل“ فكتب يرد على يوسف: ”خسئت، دمشق كانت وستبقى المخرز في عين الصهاينة، فلولاها لكانت القدس قد نسيت من زمان“.

وتواصل سيل الهجوم على ادعاء يوسف بسقوط عواصم عربية في أيدي إسرائيل، فغرد آخر يقول: ”مصري وبتشتغل مع القطري: انو اكيد ما بتعرف شو يعني عاصمة عربية حرة مقاومة لإسرائيل. وانت تحديداً، ما ادراك ما هو الشرف! فاقد الشيء لا يعطيه!“.

أما المتابعة ”زينب“ فاتهمت يوسف بترديد الباطل، قائلة: ”إذا أنت انضممت، فالشعوب العربية لم تنضم. إذا 1% من الشعوب العربية انضم، فباقي الشعوب العربية التي تعيش في العواصم العربية وغيرها لن تنضم. أنتم صوت الباطل“.

ويوسف حسين هو شاب مصري اشتهر بمقاطعه الساخرة عبر قناته على ”يوتيوب“ إلى أن ظهر ببرنامج ”جو شو“ عبر قناة العربي التي يديرها المفكر الفلسطيني عزمي بشارة.

ويخصص ”جو شو“ برنامجه للسخرية من النخب السياسية المعارضة للسياسات القطرية في العالم العربي.

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