الإمارات: خطة السلام الأمريكية نقطة انطلاق للعودة إلى المفاوضات

قال السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة الأربعاء، إن خطة السلام الأمريكية بمثابة نقطة انطلاق مهمة للعودة إلى المفاوضات ضمن إطار دولي تقوده الولايات المتحدة.

وعبرت السفارة الإماراتية في واشنطن في بيان نشرته على موقعها في تويتر، عن تقدير الإمارات لجهود الولايات المتحدة المستمرة للتوصل لاتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأكد البيان أن بإمكان الفلسطينيين والإسرائيليين تحقيق سلام دائم وتعايش حقيقي بدعم من المجتمع الدولي.

والثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي بواشنطن عن خطة للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس ”حل دولتين“، جوبهت برفض الأطراف الفلسطينية.

The United Arab Emirates appreciates continued US efforts to reach a Palestine-Israel peace agreement. This plan is a serious initiative that addresses many issues raised over the years. (1/3)

The only way to guarantee a lasting solution is to reach an agreement between all concerned parties. The UAE believes that Palestinians and Israelis can achieve lasting peace and genuine coexistence with the support of the international community. (2/3)

— UAE Embassy US (@UAEEmbassyUS) January 28, 2020