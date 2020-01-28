عباس يكلف وفدا من الفصائل الفلسطينية بالتوجه لغزة

كشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، الوزير حسين الشيخ، مساء الثلاثاء، عن أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، كلف وفدا من قيادات الفصائل والأحزاب، بالتوجه إلى قطاع غزة خلال الأسبوع المقبل، للبدء بحوار وطني ووضع خطط رسمية لمواجهة صفقة القرن التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال الشيخ في لقاء له عبر تلفزيون ”فلسطين“ الرسمي :“ أن الرئيس عباس التقط مبادرة رئيس المكتب السياسي لحركة ”حماس“ إسماعيل هنية من خلال اتصاله به شخصيا والتباحث فيما بينهما، والاتفاق على مواجهة صفقة القرن بشكل منسق“.

وأضاف الشيخ:“ أن الذهاب لغزة يأتي نتيجة عدم تمكن عدد كبير من القيادات الفلسطينية من الخروج من غزة للضفة الغربية لحضور الاجتماع القيادي الموسع“.

وأكد الشيخ على أهمية وحدة الموقف الفلسطيني في مواجهة صفقة القرن، والبدء بخطوات عملية تضمن التأثير على الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، بعد أن ضربوا بعرض الحائط كل الاتفاقيات الدولية المُوقعة.

وكان الرئيس الفلسطيني، قال خلال كلمة له في مدينة رام الله، بحضور ممثلين عن كافة الفصائل الفلسطينية: ”سنبدأ فورا باتخاذ كل الإجراءات التي تتطلب تغيير الدور الوظيفي للسلطة الوطنية، تنفيذا لقرارات المجلسين المركزي والوطني“.

وأضاف: أن ”القدس ليست للبيع، وكل حقوقنا ليست للبيع والمساومة، وصفقة المؤامرة لن تمر، وسيذهبها شعبنا إلى مزابل التاريخ كما ذهبت كل مشاريع التصفية والتآمر على قضيتنا العادلة“.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، خطته للسلام المعروفة باسم ”صفقة القرن“ والتي ترفضها القيادة الفلسطينية، وأعلنت فصائل فلسطينية رفضها لها.