إيران تعلن موقفها بشأن حكومة حسان دياب في لبنان

هنأ المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، الشعب والحكومة اللبنانية على تشكيل حكومة جديدة في لبنان برئاسة حسان دياب، مؤكدًا دعم طهران لحكومة دياب.

وقال عباس موسوي، مساء الأحد، إنه ”سعيد بمشاورات واتفاق القوى السياسية اللبنانية“، مضيفًا أن“تشكيل حكومة في هذه الظروف الإقليمية والدولية، وتحقيق رغبات الشعب اللبناني، خطوة إيجابية إلى الأمام في حل مشاكل هذا البلد“.

وأضاف:“نأمل أن تتمكن الحكومة الجديدة من تلبية مطالب الشعب اللبناني الذي لديه اعتزاز كبير بمقاومة الاحتلال ونظام الهيمنة“، مشيرًا إلى أن هذه الحكومة اللبنانية برئاسة حسان دياب ”تشكلت على أساس إرادة الشعب من أجل التغلب على جميع التحديات في ظل التضامن وتوطيد الوحدة الوطنية، وستواصل خططها للتنمية الشاملة وتوفير الأمن والازدهار في لبنان“.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية استعداد بلاده لمواصلة تطوير العلاقات مع لبنان، مع الدعم الكامل للحكومة اللبنانية الجديدة.

وشهدت لبنان، مساء أمس السبت، تظاهرات في بيروت رفضًا لحكومة دياب، حيث أكد المتظاهرون أنها حكومة لا تلبي مطالبهم، فيما تواجه البلاد أزمة اقتصادية حادة.

وخرجت الحكومة الجديدة، يوم الثلاثاء، إلى العلن مكونة من 20 وزيرًا غير معروفين بغالبيتهم ومن الأكاديميين وأصحاب الاختصاصات.