السودان.. 3 وزراء دولة يؤدون القسم وسط اتهامات بـ“خرق الوثيقة الدستورية“

أدى اليمين الدستورية في السودان، اليوم الأحد، وزراء دولة بوزارات: الخارجية، والعمل والتنمية الاجتماعية، والبنى التحتية والنقل، وسط انتقادات من تجمع المهنيين السودانيين.

وعين عمر قمر الدين إسماعيل وزيرًا للدولة في وزارة الخارجية، واستيفن أمين أرنو وزيرًا للدولة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وهاشم محمد ابن عوف سليمان وزيرًا للدولة بوزارة البنى التحتية والنقل.

وأدى الوزراء الثلاثة القسم بالقصر الرئاسي في الخرطوم، أمام رئيس المجلس السيادي، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، ورئيس القضاء، نعمات عبد الله.

ورأى تجمع المهنيين السودانيين- أبرز مكونات قوى الحرية والتغيير- أن تعيين وزراء دولة في الحكومة الانتقالية ”خرق للوثيقة الدستورية الحاكمة للمرحلة الانتقالية“.

وقال المتحدث الرسمي باسم تجمع المهنيين، محمد ناجي الأصم، خلال مؤتمر صحفي عقده في الخرطوم، إنه“لم يتم التشاور داخل قوى الحرية والتغيير بشأن تعيين وزراء الدولة“.

وبدأت السودان في 17 آب/ أغسطس مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرًا، يتقاسم خلالها السلطة المجلس العسكري (المحلول) وقوى الحرية والتغيير – قائدة الاحتجاجات-، تعقبها انتخابات عامة.

وعزل الجيش السوداني في 11 نيسان/أبريل الماضي، الرئيس عمر البشير من السلطة تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بحكمه الذي استمر 30 عامًا.