فض اعتصام لمحتجين في محافظة البصرة جنوب العراق (فيديو)

تداول ناشطون عراقيون مقاطع فيديو توثق ما قالوا إنها مشاهد من فض ”قوات الصدمة“ الحكومية لاعتصام المتظاهرين في مدينة البصرة في وقت مبكر اليوم السبت، مشيرين إلى أن القوات أحرقت خيام المعتصمين واعتقلت أعدادا منهم بأوامر من محافظ المدينة أسعد العيداني.

تم حرق خيم للمتظاهرين في البصرة فجر اليوم تم النشر بواسطة ‏ستيفن نبيل :: Steven Nabil‏ في الجمعة، ٢٤ يناير ٢٠٢٠

وداهمت مجموعة من ”قوات الصدمة“، التي يتزعمها علي مشاري العضو في ميليشيا كتائب حزب الله، المعتصمين بقوة تصل إلى 80 سيارة وأقدمت على إحراق خيام المعتصمين وإزالة كافة الحواجز وفتحت الشوارع، وفق ما نقلت تقارير إخبارية.

وكان محتجو البصرة دخلوا في اعتصام منذ أيام استجابة للدعوة التي وجهت إليهم من متظاهري الناصرية في إعلان العصيان المدني التام لحين الاستجابة لمطالبهم.

‫اسمع… ‬‫مشهد حرق الخيام يتكرر عبر التاريخ ويذكرني بحرق خيام آل البيت من قبل يزيد وجيشه. ولكن التاريخ أثبت لهذه الحادثة من هو المُخلد في القلوب ومن هو الملعون في مزبلة التاريخ‬‫⁧‫#البصرة_تقمع‬⁩ ‬‫⁧‫#البصرة_تذبح‬⁩ ‬‫⁧‫#البصرة‬⁩ ‬‫⁧‫#العراق‬⁩ ‬ تم النشر بواسطة ‏حيدر حمزوز‏ في الجمعة، ٢٤ يناير ٢٠٢٠

وأمس الجمعة، قالت مصادر بالشرطة وأخرى طبية إن محتجين اثنين قتلا وأصيب 25 آخرون، في اشتباكات مع قوات الأمن بوسط العاصمة العراقية بغداد.

وأضافت المصادر أن الشرطة استخدمت الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع لتفريق احتجاج عند حلول المساء على طريق محمد القاسم السريع في العاصمة.