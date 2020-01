صحفية تحرج جبران باسيل في دافوس (فيديو)

تعرّض وزير الخارجية اللبناني السابق جبران باسيل لهجوم حاد خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي، اليوم الخميس، ولا سيّما من جانب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان ”سيغريد كاغ“، التي قالت لصهر الرئيس اللبناني إن حضوره إلى دافوس على متن طائرة خاصة ”غير مقبول“.

وأصبح باسيل وزيرا سابقا بعد تشكيل حكومة جديدة في لبنان، لكنه لا يزال يعتبر أحد أعمدة الحكم في بلده الغارق في أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة.

ولقيت مشاركة الوزير السابق في منتدى دافوس معارضة في لبنان، حيث وقع آلاف الأشخاص عرائض تطالب إدارة المنتدى بشطب باسيل من قائمة الضيوف المتحدثين في المنتدى.

والخميس، أثناء مشاركة باسيل في ندوة حوار في المنتدى حول ”عودة الاضطرابات (إلى العالم) العربي“، سألت مديرة الحوار الوزير السابق ”كيف وصلت إلى هنا؟ هل أتيت على متن طائرة خاصة؟“ فأجاب باسيل ”لقد جئت على حسابي“، مضيفا ”أعرف أن الشائعات والأكاذيب لا تزال منتشرة لكن هذه هي الحقيقة. لم أصرف قرشا من حساب الخزينة العامة!“.

When you have powerful friends offering you private jets to travel the world .. who cares if it’s right or wrong .. This is how deep corruption is … #Lebanon #باسيل pic.twitter.com/PX9RfK5v5V

— Larissa Aoun (@LarissaAounSky) January 23, 2020