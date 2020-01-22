إسماعيل هنية يلتقي مهاتير محمد في كوالالمبور‎

التقى رئيس المكتب السياسي لحركة ”حماس”، إسماعيل هنية، اليوم الأربعاء، برئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، في العاصمة كوالالمبور.

وبحث الطرفان، وفق ما جاء في بيان صدر عن حماس، ”عددا من القضايا المهمة المتعلّقة بالقضية الفلسطينية، إلى جانب العلاقات الثنائية بينهما“.

وأشاد هنية، بالمواقف الماليزية المؤيدة للشعب الفلسطيني، في المحافل السياسية الدولية، معتبرا إياها انعكاسا لحالة ”قيمية عالية وفهم لطبيعة القضية، لدى الدولة الماليزية“.

وقال البيان: ”استعرض هنية خلال اللقاء المخاطر التي تواجه القدس، وتصاعد الاستيطان والأوضاع الصعبة للاجئين ومحاولات الالتفاف على حقهم المشروع بالعودة، وقضية الأسرى ومعاناتهم في سجون الاحتلال، والحصار المفروض على غزة“.