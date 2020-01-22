قناة عبرية: نتنياهو ينتظر الضوء الأخضر الأمريكي لضم غور الأردن

كشفت قناة ”كان“ العبرية، اليوم الأربعاء، أن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء المنتهية ولايته، توجه إلى البيت الأبيض للحصول على الضوء الأخضر لتعزيز عملية فرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن، قبل الانتخابات وحتى قبل نشر خطة السلام الأمريكية المعروفة باسم ”صفقة القرن“.

ونقلت القناة عن مسؤولين في ”الليكود“ قولهم إن ”هذا هو السبب أيضا في عدم إعلان نتنياهو عن الأمر خلال إطلاق الحملة الانتخابية لليكود، حيث ينوي الأسبوع القادم عرض الموضوع للتصويت عليه في الكنيست“.

وطالب وزير الأمن الإسرائيلي نفتالي بينيت نتنياهو بالتوقف عن الأقوال والعمل بالفعل على عرض قضية ضم غور الأردن في الاجتماع الحكومي المقبل، من خلال تغريدة نشرها عبر ”تويتر“.

وقال بينيت: ”الحديث عن فرض السيادة الإسرائيلية في غور الأردن، والضفة الغربية مباركة، لكن هذه كما قلنا، مجرد أقوال. الاختبار الوحيد هو الفعلي. أطالب رئيس الحكومة بعرض الموضوع للتصويت عليه أمام الحكومة الأحد القادم وصدور أمر في ذلك“.

يذكر أن سجالا سياسيا اشتغل أمس الثلاثاء بين نتنياهو وزعيم المعارضة بيني غانتس زعيم حزب ”أبيض أزرق“ بشأن قدرة كليهما على فرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن والمستوطنات.

وقال نتنياهو إنه سيضع بيني غانتس قريبا أمام اختبار، وأن يفحص جيدا إن كان بالفعل يدعم مبادرة فرض القانون الإسرائيلي على غور الأردن ومنطقة شمال البحر الميت، وإنه يتوقع ”دعما كاملا من غانتس وحزبه لهذه العملية التاريخية“.

من جهته، تعهد غانتس بضم غور الأردن “ مع المجتمع الدولي“ في حال فوزه في الانتخابات المقبلة، وقال إن المنطقة التي تشكل 20% من الضفة الغربية ”ستظل جزءا من إسرائيل في إطار أي اتفاق سلام مستقبلي وأن الحكومات السابقة التي أظهرت استعدادا للتفاوض على المنطقة الاستراتيجية كانت مخطئة“.