 العراق.. الجسور والطرق السريعة في قبضة المتظاهرين (صور)

لليوم الثاني على التوالي، نجح المتظاهرون العراقيون في قطع الطرق والجسور وعزل المحافظات الجنوبية، واحدة تلو الأخرى، من خلال قطع الطريق الرابطة فيما بينها، كخطوة احتجاجية تصعيدية على عدم تنفيذ مطالبهم التي يطالبون بها منذ الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال مصدر أمني عراقي لـ ”إرم نيوز“، إن ”المتظاهرين في قضاء القرنة، بمحافظة البصرة، سيطروا على جسر الكرنة الكونكريتي، والجسر الأنبوبي بالكامل، منذ فجر اليوم الثلاثاء، وقطعوا الحركة بين محافظة البصرة ومحافظة ميسان بالكامل“.

وأضاف المصدر أن ”المتظاهرين في البصرة سيطروا على شوارع الأندلس والتجاري والجبيلة فضلا عن الشوارع الفرعية المؤدية للاعتصام المركزي في فلكة البحرية، بعد مواجهات شرسة استمرت منذ صباح الأمس حتى فجر اليوم“.

وأشار إلى ”وجود طوابير للصهاريج والشاحنات على الطرق السريعة بين البصرة وبغداد، بعد منعها من المرور من قبل المتظاهرين“.

وقال المصدر الأمني إن ”المتظاهرين قطعوا تقاطع القشلة وشارع الصياغ وسط السماوة مركز محافظة المثنى، وأن أعمدة الدخان المنبعث من حرق الإطارات تصاعدت في سماء المدينة، كما تم قطع طريق السماوة الرميثة من قبل المتظاهرين“.

وأكد أنه ”لليوم الثاني على التوالي، يواصل المتظاهرون في الناصرية قطع الطريق السريع من جهة تقاطع البطحاء، كما قاموا في قضاء الشامية بقطع الطريق الرابط بين الديوانية والنجف“.

أما في محافظة بابل، فقد قام المتظاهرون بقطع جسر الثورة وشوارع رئيسة في المحافظة.

وفي محافظة الديوانية، أغلق المتظاهرون مداخل المحافظة، وطريق الديوانية الحمزة الرابط مع المثنى، وطريق الديوانية عفك الرابط مع ميسان، وطريق الديوانية السنية الرابط مع بابل، والطريق السريع الواصل بين البصرة وبغداد والمار بالمحافظة“.

وفي محافظة النجف، تم قطع شارع طريق كربلاء، وشارع نجف كوفة، وفلكة السلام، وساحة ثورة العشرين، وشارع الإسكان، وشارع طريق المطار، وشارع طريق الكوفة، وفلكة الزهراء، وفلكة نفق ميسان، إضافة إلى الاستمرار بالأضراب في جميع الدوائر باستثناء دائرة الصحة والأقسام الخدمية للدوائر البلدية“.

وفي محافظة واسط، قطع المتظاهرون طريق الكوت- بغداد، كذلك طريق الكوت-بدره“.

أما في العاصمة العراقية بغداد، قام المتظاهرون بنصب ساتر على جسر الطريق السريع محمد القاسم من جهة محطة تعبئة الكيلاني، وأصبحت ساحة الكيلاني شبه فارغة من المتظاهرين، ولا وجود للقوات الأمنية فيها لغاية الآن.