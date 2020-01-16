السودان.. تعيين مدير جديد لجهاز المخابرات العامة

وافق المجلس السيادي في السودان، اليوم الخميس، على استقالة مدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أبوبكر دمبلاب، وقرر تعيين رئيس هيئة الاستخبارات بالقوات المسلحة الفريق جمال عبدالمجيد خلفا له.

وطالب رئيس المجلس السيادي، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أمس الأربعاء، رئيس المخابرات، بتقديم استقالته عبر مكتبه بعد أن تقدم بها هاتفيا.

وتأتي استقالة ”دمبلاب“ على خلفية تمرد قوة من هيئة العمليات بجهاز المخابرات، الثلاثاء الماضي.

واتهم النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان دقلو ”حميدتي“، ”دمبلاب“ بالتقصير في عمله، إزاء أزمة هيئة العمليات.