بعد أحداث الخرطوم.. حمدوك: ”الوضع تحت السيطرة“ ونثق في القوات المسلحة

قال رئيس الحكومة الانتقالية في السودان، عبد الله حمدوك، إن الوضع تحت السيطرة، بعد الأحداث التي وقعت اليوم الثلاثاء في الخرطوم، جراء تمرد وحدات عسكرية.

وأضاف حمدوك على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“: ”إن الموقف الراهن يثبت الحاجة لتأكيد الشراكة الحالية والدفع بها للأمام لتحقيق الأهداف العليا“.

وتابع: ”نجدد ثقتنا في القوات المسلحة والقوات النظامية وقدرتها على السيطرة على الموقف“.

وفي ذات السياق، قال وزير الإعلام، المتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية فيصل محمد صالح، في وقت سابق، إن الجهات المسؤولة تواصل مساعيها لإقناع الوحدات المتمردة بتسليم أنفسهم وسلاحهم للقوات النظامية، مضيفا أنه ”في كل الأحوال فإن القوات المسلحة تطمئن المواطنين بأنها قادرة على حسم التمرد وتأمين حياة المواطنين والمنشآت“.

وأكد صالح أن الأحداث لم تسفر عن أي إصابات وسط المواطنين أو القوات النظامية الأخرى.

واحتشد المواطنون وقوات من الجيش السوداني عند مقرات هيئة العمليات التي تشهد تمرد قوات من أفرادها، وسط تجدد لإطلاق النار من القوة المتمردة في مقر حي الرياض بالخرطوم، قرب مطار الخرطوم الدولي.