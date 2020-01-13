اقتحام باحة المصرف المركزي ببيروت (فيديو)

اقتحم محتجون، مساء الاثنين، المدخل الرئيسي لمصرف لبنان المركزي، في منطقة الحمرا غرب العاصمة بيروت، ومنعتهم قوات الأمن من التقدم نحو المبنى.

وكتب المحتجون على جدار المصرف ”يسقط حكم الفاسد“، مرددين شعارات منددة بسياسة المصرف المركزي، وفق مراسلة الأناضول.

ويأتي الاحتجاج بعد أن فرضت المصارف، العاملة في لبنان، حزمة إجراءات لإدارة الأزمة النقدية، منها وضع سقف للسحب من حسابات الدولار، بحيث لا يتجاوز ألف دولار شهريًا.

ويشهد لبنان، منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات شعبية أجبرت حكومة سعد الحريري على الاستقالة، في التاسع والعشرين من ذلك الشهر.

وقطع محتجون الطريق على جسر الرينغ، وسط العاصمة بيروت، مساء الاثنين، مرددين شعارات منددة بالطبقة السياسية الحاكمة.

وانتشرت على الفور عناصر من قوات مكافحة الشغب والقوى الأمنية.

ويطالب المحتجون برحيل كافة مكونات الطبقة الحاكمة، التي يتهمونها بالفساد والافتقار للكفاءة.

وفي صيدا الجنوبية، أصيب خمسة أشخاص بجراح طفيفة؛ جراء اشتباك بين القوى الأمنية ومحتجين أغلقوا الطريق الفرعية في المدينة.

وقال محتجون إنهم سيواصلون الاحتجاج لحين تشكيل حكومة جديدة من اختصاصيين مستقلين، قادرة على إنقاذ لبنان من الأزمات المتتالية التي تعصف به.

ويواصل رئيس الوزراء المكلف، حسان دياب، منذ أربعة أسابيع، مشاورات لتشكيل حكومة تواجه من الآن رفضًا بين المحتجين.

كما قطع محتجون لبعض الوقت الطريق في منطقة بر الياس بالبقاع؛ بسبب الأوضاع المتردية في لبنان.

وفي ساحة النور بمدينة طرابلس، عاصمة الشمال اللبناني، أقفل محتجون الطريق الفرعية، وشددوا على بقائهم في الساحة لحين حلّ الأزمات الاقتصادية.

وأعلن نشطاء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي في البقاع وبيروت والشمال، عزمهم بدءًا من الاثنين قطع كافة الطرقات في مختلف المناطق اللبنانية.