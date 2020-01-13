حفتر والسراج في موسكو لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، إن خليفة حفتر قائد الجيش الليبي وفايز السراج رئيس حكومة الوفاق سيجريان محادثات في موسكو اليوم.

وأكدت وكالة سبوتنيك الروسية، أن اللواء خليفة حفتر وصل موسكو لبحث وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه الأحد.

وقالت وكالة أنباء انترفاكس نقلا عن مسؤول روسي، إن خليفة حفتر وفايز السراج قد يوقعان على اتفاق لوقف إطلاق النار.

ونقلت الوكالة عن ليف دينجوف رئيس مجموعة الاتصال الروسية بشأن ليبيا قوله، إن حفتر والسراج سيلتقيان لبحث ”إمكانية التوقيع على هدنة وتفاصيل مثل هذه الوثيقة“.

وأضاف دينجوف أنه لم يتضح بعد ما إذا كان حفتر والسراج سيلتقيان وجها لوجه.