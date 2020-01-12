إصابة 4 جنود عراقيين إثر سقوط قذائف مورتر على قاعدة بلد الجوية

تعرضت قاعدة بلد الجوية العسكرية، في محافظة صلاح الدين شمال العراق، مساء الأحد، إلى قصف بعدد من صواريخ الكاتيوشا، خلف أربع إصابات في عناصر القوات المسلحة العراقية.

وقالت خلية الإعلام الأمني، (حكومية) في بيان مقتضب إن ”قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين، تتعرض إلى قصف بصواريخ الكاتيوشا، مما أدى إلى إصابة ضابط وثلاثة من منتسبي القوة الجوية العراقية، دون إعطاء مزيد من التفاصيل“.

وقال مصدر عسكري عراقي، لـ“إرم نيوز“ إن القصف الصاروخي اليوم استهدف مقرات تتجمع فيها القوات العراقية، وليس القوات الأمريكية“.

وتأتي العملية بعد تراجع حدة التهديدات، التي أطلقتها الميليشيات المسلحة الموالية لإيران، باستهداف المصالح والأهداف الأمريكية في العراق، ردا على مقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، بغارة أمريكية، قرب مطار بغداد الدولي، الجمعة.