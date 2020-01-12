رئيس برلمان ليبيا: اتفاق الصخيرات ”لم يعد له وجود“

أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، اليوم الأحد، أن اتفاق الصخيرات السياسي ”لم يعد له وجود“ في ظل ممارسات رئيس حكومة الوفاق فائز السراج، مشيرا في الوقت نفسه إلى أهمية ”مساهمة مؤسسات الدولة المصرية في حل المشكلة الليبية“.

جاء ذلك، في كلمة ألقاها من على منصة البرلمان المصري في الجلسة العامة، اليوم الأحد.

وقال صالح، إن الشعب الليبي يسعى إلى دولة مدنية ديمقراطية، ”لكنه وجد نفسه أمام ضباع العمليات الإرهابية، بدعم ومساندة دول تدعي الإسلام والسلام“.

وتابع أن ”مواقف مصر لحماية ليبيا ليست غريبة على الدولة المصرية التي تعتز بأشقائها وجيرانها“.

واستكمل: ”التاريخ لن ينسى تسجيل مواقف وصفحات مضيئة لليبيين في مواجهة ما تعرضوا له من عدوان تركي“، مشيرا إلى أن ”ليبيا لا تستعدي أحدا، وإنّما تدافع عن حقوقها المشروعة في الحفاظ على أراضيها“.

وأردف أن ”محاولة تركيا بائسة في محاولة نشر الفوضى في الأراضي الليبية، من خلال حرب بالوكالة لصالح بعض الجماعات الإرهابية“.

وفي لفتة طيبة، منح رئيس البرلمان المصري نظيره الليبي فرصة لإدارة الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم.