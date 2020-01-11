مقتل 18 مدنيا بقصف جوي لقوات النظام السوري في إدلب‎

المصدر: ا ف ب

قتل 18 مدنياً، بينهم 6 أطفال، في قصف شنته طائرات حربية سورية في محافظة إدلب شمال غرب البلاد، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، عشية بدء اتفاق هدنة روسي تركي يضع حداً لتصعيد عسكري جديد لقوات النظام.

وأفاد المرصد السوري بمقتل 7 مدنيين في قصف على مدينة إدلب، مركز المحافظة، فضلاً عن 7 آخرين في غارات استهدفت سوقاً شعبياً في مدينة بنش في ريف إدلب الشمالي الشرقي و4 آخرين في بلدة النيرب في الريف الجنوبي الشرقي.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن: إن ”هذه المناطق كانت بعيدة عن القصف خلال العملية الأخيرة لقوات النظام التي تركزت على ريف إدلب الجنوبي وتحديداً محيط مدينة معرة النعمان“.

وتتعرض محافظة إدلب، الواقعة بمعظمها تحت سيطرة هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) وتنتشر فيها فصائل مقاتلة أقل نفوذاً، منذ منتصف كانون الأول/ديسمبر لتصعيد في القصف يتركز في ريف المحافظة الجنوبي والجنوبي الشرقي، حيث حققت قوات النظام تقدماً بسيطرتها على عشرات القرى والبلدات.

وأعلنت تركيا قبل أيام اتفاقا مع روسيا لوقف إطلاق النار في إدلب على أن يدخل حيز التنفيذ الأحد، فيما كانت موسكو أعلنت أنه سيبدأ الخميس الماضي.

ودفع التصعيد الأخير، وفق الأمم المتحدة، بأكثر من 310 آلاف شخص إلى النزوح من ريف إدلب الجنوبي إلى مناطق أكثر أمناً في شمال المحافظة.

ومنذ سيطرة الفصائل المتشددة والمقاتلة على كامل المحافظة في العام 2015، تصعد قوات النظام بدعم روسي قصفها للمحافظة أو تشن هجمات برية تحقق فيها تقدماً، وتنتهي عادة بالتوصل إلى اتفاقات هدنة ترعاها روسيا وتركيا.