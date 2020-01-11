لعدم تسديده الاشتراكات.. لبنان يخسر حق التصويت بالأمم المتحدة‎

أعرب لبنان، السبت، عن أسفه لإعلان الأمم المتحدة عدم أحقيته بالتصويت في الجمعية العمومية؛ ”لأنه لم يسدد الاشتراكات المتوجبة“.

وقالت وزارة الخارجية اللبنانية، في بيان، إنها ”قامت بكل واجباتها وأنهت جميع المعاملات ضمن المهلة القانونية، وأجرت المراجعات أكثر من مرة مع المعنيين، دون نتيجة“.

وأضافت الوزارة، أنه ”بغض النظر عمّن هي الجهة المسؤولة، فإن لبنان هو المتضرر بمصالحه وبهيبة الدولة وسمعتها، وتأمل أن تتم معالجة المسألة بأسرع وقت ممكن؛ لأنه يمكن تصحيح الأمر“.

والجمعة، أعلن استيفان دوغريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي، أن ”لبنان خسر حقه بالتصويت في الجمعية العمومية؛ لتخلفه عن تسديد مساهمته المالية منذ سنتين“.

وقال دوغريك: ”10 دول أعضاء في المنظمة، بينها لبنان، تأخرت عن تسديد مساهماتها للسنتين الماضيتين، وبذلك تخضع هذه الدول للبند 19، وهي أنها تخسر حقها في التصويت بالجمعية العمومية للمنظمة“.

يشار إلى أن الجمعية العامة، هي الجهاز التمثيلي الرئيسي للمناقشات في المنظمة الدولية، وتتألف من جميع أعضاء الأمم المتحدة البالغ عددهم 193 دولة، وتشكل الجمعية العامة منتدى دوليا متعدد الأطراف.