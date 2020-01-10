 اغتيال صحفي عراقي برصاص مجهولين في محافظة البصرة (فيديو) – إرم نيوز‬‎

اغتيال صحفي عراقي برصاص مجهولين في محافظة البصرة (فيديو)

اغتيال صحفي عراقي برصاص مجهولين في محافظة البصرة (فيديو)

المصدر: بغداد -إرم نيوز

اغتال مسلحون مجهولون، اليوم الجمعة، الصحفي العراقي أحمد عبدالصمد، في محافظة البصرة جنوبي البلاد.

وقالت وسائل إعلام محلية: إن ”مسلحين مجهولين أوقفوا الصحفي عندما كان في طريقه لتغطية احتجاجات شعبية في منطقة الشمشومية، وأمطروه بوابل من الرصاص، ليردوه قتيلا، ثم لاذوا بالفرار“.

ووصلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وفتحت تحقيقا للوقوف على ملابساته، ونقل جثمان الضحية إلى الطب الشرعي.

وشهد الشارع العراقي موجة اغتيالات لنشطاء في العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى، التي تشهد احتجاجات شعبية متواصلة منذ عدة أشهر.

وقبل الاغتيال بساعات، نشر الصحفي عبدالصمد مقطع فيديو يهاجم فيه إيران، وعمليات التصفية في صفوف المحتجين، فضلا عن استمرار التظاهرات إلى حين ”محاكمة الفاسدين“.

وعمل عبدالصمد لعدة محطات فضائية، منها قناة دجلة، وnrt عربية، وعرف بانتقاده للنفوذ الإيراني داخل العراق عموما ومحافظة البصرة خصوصا.

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