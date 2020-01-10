اغتيال صحفي عراقي برصاص مجهولين في محافظة البصرة (فيديو)

اغتال مسلحون مجهولون، اليوم الجمعة، الصحفي العراقي أحمد عبدالصمد، في محافظة البصرة جنوبي البلاد.

وقالت وسائل إعلام محلية: إن ”مسلحين مجهولين أوقفوا الصحفي عندما كان في طريقه لتغطية احتجاجات شعبية في منطقة الشمشومية، وأمطروه بوابل من الرصاص، ليردوه قتيلا، ثم لاذوا بالفرار“.

لا إله إلا الله

المجرمون اغتالوا الزميل أحمد عبد الصمد مراسل قناة دجلة في محافظة #البصرة

حسبنا الله #مليونية_10_1 pic.twitter.com/XzYLmQbgC6 — عمر الجنابي (@omartvsd) January 10, 2020

ووصلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وفتحت تحقيقا للوقوف على ملابساته، ونقل جثمان الضحية إلى الطب الشرعي.

وشهد الشارع العراقي موجة اغتيالات لنشطاء في العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى، التي تشهد احتجاجات شعبية متواصلة منذ عدة أشهر.

وقبل الاغتيال بساعات، نشر الصحفي عبدالصمد مقطع فيديو يهاجم فيه إيران، وعمليات التصفية في صفوف المحتجين، فضلا عن استمرار التظاهرات إلى حين ”محاكمة الفاسدين“.

نشر الزميل الشهيد #احمد_عبد_الصمد هذا الفيديو قبل اغتياله بساعتين

الميليشيات وكل قوات الأمن وحكومة البصرة تورطوا في جريمة اغتيال أحمد

ذيول إيران لا مكان لكم في العراق حسبنا الله ونعم الوكيل

خسرناك يا أحمد، خسرك العراق #مليونية_10_1 pic.twitter.com/LyJTkCedYf — عمر الجنابي (@omartvsd) January 10, 2020

وعمل عبدالصمد لعدة محطات فضائية، منها قناة دجلة، وnrt عربية، وعرف بانتقاده للنفوذ الإيراني داخل العراق عموما ومحافظة البصرة خصوصا.