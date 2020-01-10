توافد كبير لساحة التحرير في بغداد وسط هتافات مناهضة لإيران وأمريكا (فيديو)‎

تستعد ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، اليوم الجمعة، لانطلاق تظاهرة مليونية، لرفض المساس في سيادة العراق، وجعل أرضه ساحة للصراع الإيراني الأمريكي، والدعوة للإسراع في تشكيل حكومة جديدة مؤقتة.

وقال الناشط العراقي مصطفى حميد، إن ”ساحة التحرير، منذ ساعات الصباح الباكر، تستقبل مئات المواطنين من مختلف محافظات العراق، للمشاركة في التظاهرة المليونية، التي دعا إليها المتظاهرون والمعتصمون والناشطون في العاصمة بغداد.

وبين حميد لـ ”إرم نيوز“، أن ”مطالب التظاهرة المليونية، هي رفض المساس في سيادة العراق، وجعل أرضه ساحة للصراع الإيراني الأمريكي، والدعوة للإسراع في تشكيل حكومة جديدة مؤقتة، باختيار شخصية مستقلة، وفق المواصفات، التي دعا إليها المتظاهرون سابقا“.

????????✌️ تم النشر بواسطة ‏‎Mohammed Emad‎‏ في الجمعة، ١٠ يناير ٢٠٢٠

وأضاف الناشط العراقي: ”من ضمن مطالب تظاهرة اليوم، حل مجلس النواب العراقي، من أجل تحديد موعد قريب لإجراء الانتخابات المبكرة، خصوصا، بعد اختيار مفوضية جديدة للانتخابات، والتصويت على قانون انتخابات جديد“.

وأكد أن ”المتظاهرين اليوم في ساحة التحرير، سوف يوصلون رسالة تحذير أخيرة إلى الطبقة السياسية، من أجل الإسراع في تشكيل الحكومة المؤقتة وإجراء انتخابات مبكرة، وإلا سيكون التصعيد حاضر وبقوة خلال الأيام القليلة القادمة“.

وأجبر المحتجون حكومة عبد المهدي على الاستقالة، مطلع كانون الأول/ ديسمبر الجاري، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.