استهداف السفارة الأمريكية في بغداد بصاروخي كاتيوشا

استهدف مجهولون السفارة الأمريكية وسط بغداد، الأربعاء، بصاروخي كاتيوشا دون أن يتضح على الفور حجم الخسائر، بحسب مصدر أمني عراقي.

وقال نقيب في شرطة بغداد، إن مجهولين أطلقوا صاروخي كاتيوشا على السفارة الأمريكية التي تتواجد داخل المنطقة الخضراء، شديدة التحصين، وسط بغداد.

وأضاف أن الصواريخ سقطت داخل المنطقة الخضراء، في محيط السفارة، على مقربة من الجسر المعلق، دون أن يتضح على الفور حجم الخسائر.

وأشار المصدر، إلى انطلاق صفارات الإنذار داخل المنطقة الخضراء إثر الهجوم.

وتابع أن المروحيات العسكرية الأمريكية تحلق في الأجواء فوق السفارة وفي محيطها.

وقال الجيش العراقي في بيان إن“صاروخين من نوع كاتيوشا سقطا داخل المنطقة الخضراء دون وقوع خسائر بشرية“.

وقالت مصادر في الشرطة العراقية إن صفارات الإنذار انطلقت داخل المنطقة الخضراء، وإن صاروخًا واحدًا على الأقل سقط على بعد 100 متر من السفارة الأمريكية.

لحظة سماع صافرات الإنذار تدوي في المنطقة الخضراء وسط بغداد بعد سقوط صواريخ في منطقة غير مأهولة قيل إنها كانت تستهدف السفارة الأمريكية#إرم_نيوز #العراق #إيران #iran pic.twitter.com/5pa0c3fq4Q — إرم نيوز (@EremNews) ٨ يناير ٢٠٢٠

وهذا ثالث هجوم من نوعه يستهدف السفارة منذ مقتل قائد فيلق ”القدس“ في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، والقيادي في ”الحشد الشعبي“ العراقي أبو مهدي المهندس، في غارة جوية أمريكية قرب مطار بغداد، يوم الجمعة.

ويأتي هذا الهجوم بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني، فجر الأربعاء، استهدافه قاعدتين أمريكيتين في العراق، بعشرات الصواريخ الباليستية، ردًا على مقتل الجنرال قاسم سليماني.