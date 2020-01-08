 أنباء عن إصابات بصفوف الأمريكيين في القصف الصاروخي على قاعدة عين الأسد – إرم نيوز‬‎

أنباء عن إصابات بصفوف الأمريكيين في القصف الصاروخي على قاعدة عين الأسد

أنباء عن إصابات بصفوف الأمريكيين في القصف الصاروخي على قاعدة عين الأسد

المصدر: فريق التحرير

تداولت تقارير صحافية انباء عن وقوع إصابات بصفوف الجنود الامريكيين، في القصف الصاروخي الذي شنته إيران على قاعدة عين الأسد في الأنبار العراقية.

ولم تورد تلك التقارير مقدار هذه الإصابات أو إن كان هناك حالات حرجة.

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