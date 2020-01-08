البيت الأبيض: ترامب أحيط علمًا بالهجوم الإيراني

ذكر البيت الأبيض، فجر اليوم الأربعاء أنه ”تم إطلاع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تقارير عن هجمات على منشآت أمريكية في العراق“.

جاء ذلك في بيان صادر عن البيت الأبيض، عقب إعلان الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق الأربعاء، استهدافه لقاعدة جوية أمريكية بالعراق، بهجوم صاروخي.

وأضاف البيان أن ”ترامب يتابع الوضع عن كثب مع فريقه للأمن القومي في البيت الأبيض“.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، فجر الأربعاء، استهدافه لقاعدة ”عين الأسد“ الجوية العسكرية الأمريكية، بمحافظة الأنبار، غربي العراق، بعشرات الصواريخ.

وذكر الحرس الثورى، أنه أطلق عددًا من الصواريخ الباليستية على القاعدة المذكورة التي تتمركز فيها غالبية القوات الأمريكية الموجودة بالعراق.

ولقد قامت وكالة فارس الإيرانية للأنباء بنشر مقاطع لعملية القصف.