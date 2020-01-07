 رسميا .. 700 أوغندي يحرسون المنشآت الأمريكية في العراق – إرم نيوز‬‎

رسميا .. 700 أوغندي يحرسون المنشآت الأمريكية في العراق

رسميا .. 700 أوغندي يحرسون المنشآت الأمريكية في العراق

المصدر: إرم نيوز

حدّدت الحكومة الأوغندية عدد مواطنيها الذين يعملون في حراسة السفارة والمنشآت الأمريكية في العراق بـ700 شخص.

وقال بيان لوزارة العمل والتنمية الأوغندية، إن أيّا من مواطنيها لم يصب بالهجوم الذي شنته مجاميع الحشد الشعبي العراقي على السفارة الأسبوع الماضي، ولا في المسيرات الشعبية.

وفي بيان للناطق باسم وزارة العمل الأوغندية، نشرته صحيفة ”ذي سيتزن“ الأوغندية، جاء أن الأشخاص السبعمئة يعملون حرسا للأمن وأن لا علاقة لهم بالعمليات العسكرية.

وقالت الصحيفة إن هذا البيان جاء بعد انتشار فيديو على موقع تويتر يُظهر حراسا أوغنديين مسلحين يأخذون مواقعهم على باب السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء ببغداد لدى تحطيم أفراد الحشد الشعبي لتلك البوابة.

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