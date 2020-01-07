حزب غانتس يهدد بالإطاحة برئيس الكنيست بسبب ”تحيزه“ لنتنياهو

هدد حزب ”كاحول لافان“ بزعامة بيني غانتس، بالإطاحة برئيس الكنيست يولي ايدلشتاين من منصبه، بسبب ما اعتبره الحزب تحيزا منه لصالح رئيس الحكومة المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.

ووجه الرئيس المشترك للحزب يائير لابيد، تحذيرا إلى رئيس الكنيست، بسبب ”عرقلته النقاش“ حول الحصانة البرلمانية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقال لابيد لصحيفة ”يديعوت أحرونوت“: ”إذا عمل ايدلشتاين كرئيس الهيئة الانتخابية لنتنياهو وليس كرئيس الكنيست، فستكون لذلك تداعيات.. سنطيح به إذا لم يستجب لطلب أغلبية النواب تشكيل لجنة برلمانية تناقش قضية الحصانة“.

بدورهم، أفاد مقربون من ادلشتاين، بأن الأخير ”لن يرضخ لتهديدات كاحول لافان“.

في السياق، أشار الوزير عن حزب الليكود، اوفير اكونيس، إلى أن المستشار القانوني للكنيست ايال ينون، قلب رأيه رأسا على عقب في غضون أسبوعين، بعد أن أوضح أن مناقشة هذه المسألة، تمكن الآن.

وادعى اكونيس بأن ”المستشار وقع في فخ كاحول لافان“، واصفا إياه ”بحزب لا أيديولوجية له سوى الكراهية لنتنياهو“.

وحسب قناة ”كان“ العبرية، كان المستشار القانوني للكنيست ايال ينون، أعلن عن أنه ”لن ينشغل في المناقشات المتعلقة بمنح الحصانة البرلمانية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بسبب ادعاءات بأن هناك تناقض مصالح“.

يشار إلى أن المحامية عاميت، زوجة ينون، التي تشغل منصب نائبة المستشار القانوني للحكومة، كانت عضوا في الطاقم الذي بلور لوائح الاتهام ضد نتنياهو، وقد طلب الليكود من ينون ألا يبت في مسائل تخص الأمور القضائية لرئيس الوزراء.

من ناحيته، رأى هوروفيتس، رئيس حزب ”ميرتس نيتسان“، وجوب عزل رئيس الكنيست من منصبه إن ”عرقل التصويت على حصانة نتنياهو“، داعيا إلى ”وحدة معسكر اليسار“، منتقدا في الوقت ذاته ”رفض حزب العمل الاتحاد معه“.