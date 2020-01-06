إسبر: واشنطن لا تخطط للانسحاب من العراق

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر للصحفيين في البنتاغون الاثنين إن الولايات المتحدة لا تخطط للانسحاب من العراق، وذلك بعد تقارير لرويترز ووسائل إعلام أخرى عن رسالة من الجيش الأمريكي تفيد بالانسحاب.

وأضاف إسبر لدى سؤاله عن الرسالة ”لا يوجد قرار على الإطلاق بالانسحاب من العراق“، مشيرا إلى أنه لم تصدر حتى خطط للاستعداد للانسحاب.

وتابع قائلا ”لا أعرف ما هذه الرسالة… نحاول معرفة من أين أتت وما صفتها. لكن لم يُتخذ أي قرار للانسحاب من العراق. انتهى“.

وأضاف إسبر أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالتصدي لتنظيم داعش مع حلفائها وشركائها.