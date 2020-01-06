مشاركة هنية بجنازة سليماني في طهران تثير غضب نشطاء فلسطينيين

عبر نشطاء فلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي، عن غضبهم من مشاركة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بجنازة قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.

ورفض النشطاء، إقحام الفلسطينيين بملفات خارجية لا علاقة لهم بها، معتبرين أن موقف حركة حماس يأتي في إطار حزبي وضمن مصالح الحركة وقياداتها.

وقال الناشط الفلسطيني، منصور أبو كريم، إن زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس لطهران في هذا التوقيت، ستنعكس على الحركة في قادم الأيام، خاصة تجاه العلاقة مع دول الخليج ومصر، التي حصلت على تعهدات بعدم زيارة طهران.

#رصدزيارة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس لطهران في هذا التوقيت سوف تنعكس على الحركة في قادم الأيام، خاصة تجاه العلاقة مع دول الخليج ومصر التي حصلت على تعهدات بعدم زيارة طهران. تم النشر بواسطة ‏‎Mansour Abou Karim‎‏ في الأحد، ٥ يناير ٢٠٢٠

وعلق الناشط الفلسطيني الساخر وائل موسى، على الزيارة بالقول، إن ”هنية اليوم في طهران وقبلها في القاهرة وما صارلوش شهر كان في إسطنبول؛ إذا زعيم الحركة المحاصرة بتحرك بهاي الأريحية، فحاول أنت والشباب تصدقوا فضائية الأقصى تبعت حماس لما تقول قطاع غزة المحاصر“.

بدوره، قال الناشط لؤي حمدان، إن ”هنية بطهران بخبص، قال شهيد القدس“، وذلك في إشارة إلى خطاب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الذي وصف فيه سليمان بشهيد القدس.

يذكر أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وصل فجر الإثنين إلى إيران، برفقة نائبه صالح العاروري؛ للمشاركة في جنازة قاسم سليماني، الذي قتل بغارة أمريكية في العراق، فجر الجمعة.