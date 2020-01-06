سوريا.. مذبحة بالسكاكين والرصاص راح ضحيتها 27 راعيا في الرقة

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قتل 27 مدنيا أثناء رعيهم الأغنام في بلدتي ”معدان“ و“سبخة“ بمحافظة الرقة الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري وسط البلاد، حسبما أفادت مصادر محلية. ونقلت وكالة الأناضول قول المصادر، إن الواقعة ”حدثت خلال الأيام القليلة الماضية، وإن الضحايا فقدوا حياتهم ذبحا بالسكاكين وقتلا بالأعيرة النارية“. وأضافت أن المذبحة ”جرت بالتزامن مع انتقال مجموعات إرهابية أجنبية مدعومة…