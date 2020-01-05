6 إصابات إثر سقوط صواريخ على المنطقة الخضراء و“الجادرية“ وسط بغداد

سقطت 6 صواريخ كاتيوشا على بغداد، 3 منها على المنطقة الخضراء شديدة التحصين و3 أخرى على منطقة الجادرية المجاورة.

وقالت مصادر أمنية إن 6 أشخاص أصيبوا إثر القصف، بحسب ”رويترز“.

من جانبها قالت مصادر محلية لـ“إرم نيوز“، إن عدة صواريخ سقطت قرب السفارة الأمريكية في بغداد، داخل المنطقة الخضراء.

وبينت المصادر أن عددا من سيارات الإسعاف والإطفاء توجهت نحو المنطقة الخضراء.

وأضافت أن ”أحد الصواريخ سقط على منزل في منطقة الجادرية، وسبب دمارا فيه، وتحاول فرق الإنقاذ إخراج ساكنيه من تحت الأنقاض، ولم يعرف عدد أفراد العائلة لغاية الآن“.

وتأتي عملية القصف، بعد تهديدات أطلقتها مليشيات مسلحة موالية لإيران، باستهداف المصالح والأهداف الأمريكية، ردا على مقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، بغارة أمريكية، قرب مطار بغداد الدولي يوم الجمعة الماضي.

وقال قائد قوات الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي أمس السبت، إن الانتقام لمقتل سليماني، ”سيكون إستراتيجيا يُنهي التواجد الأمريكي في المنطقة“.