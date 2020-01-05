حزب الله: مقتل سليماني يمثل بداية مرحلة جديدة للمنطقة

قال الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، يوم الأحد، إن مقتل القائد العسكري الإيراني الجنرال قاسم سليماني، يمثل ”بداية مرحلة جديدة“ في تاريخ الشرق الأوسط.

وفي إشارة لليوم الذي قتل فيه سليماني، قال نصر الله: إنه ”تاريخ فاصل بين مرحلتين في المنطقة… هو بداية مرحلة جديدة وتاريخ جديد ليس لإيران أو العراق، وإنما للمنطقة كلها“.

وجاءت تصريحات نصر الله في بداية تجمع في الضاحية الجنوبية لبيروت لتأبين سليماني.

واعتبر أن اغتيال قاسم سليماني ”ليس شأنًا إيرانيًا بحتًا.. قاسم سليماني يعني كل محور المقاومة‎“، على حد وصفه.

وأضاف أن ”أمريكا بدأت حربًا جديدة من نوع جديد في المنطقة‎“، مشيرًا إلى أن من وصفهم بـ“المقاومين العراقيين لن يبقوا جنديًا أمريكيا في العراق‎“.

وتابع أن ”القصاص العادل هو الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، والقواعد العسكرية الأمريكية وكل ضابط وجندي أمريكي في منطقتنا“.

وتوعد بأن الرد سيشمل ”القواعد العسكرية الأمريكية والبوارج الأمريكية، وكل ضابط أمريكي في منطقتنا.. الجيش الأمريكي هو الذي قتل هؤلاء وهو الذي ينبغي أن يدفع الثمن“.