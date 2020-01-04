فلسطينيون يؤبنون قاسم سليماني في غزة (صور وفيديو)

قام فلسطينيون في قطاع غزة، اليوم السبت، بتأبين قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، الذي قُتل في غارة جوية أمريكية في العراق.

وانضم قادة من حركة حماس، التي تحكم غزة، وحركة الجهاد الإسلامي، المدعومتين من إيران، إلى المعزين في سرادق أقيم لتلقي العزاء في سليماني بوسط مدينة غزة.

ووضعت أعلام الولايات المتحدة وإسرائيل على الأرض كي يسير عليها الزائرون عند دخولهم، وعُلقت صور سليماني على الجدران، وأضرمت النار فيما بعد في الأعلام.

وقال إسماعيل رضوان، القيادي في حركة حماس: ”إننا أوفياء لمن وقف مع المقاومة ومع فلسطين ونُحمل الإدارة الأمريكية والاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الجريمة النكراء“.

وكان سليماني مهندس نشر نفوذ إيران في الشرق الأوسط، من خلال ميليشيات مسلحة تمثل وكلاء لها.

وخاضت إسرائيل، التي دافعت عن العملية الأمريكية يوم الجمعة، ثلاثة حروب مع حماس في السنوات العشر الماضية، وفي عام 2006 خاضت حربا قصيرة مع جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران عبر الحدود اللبنانية.