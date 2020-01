بالفيديو.. احتفالات في العراق بمقتل قاسم سليماني والمهندس

خرج عدد من العراقيّين، فجر اليوم الجمعة في ساحة التحرير ببغداد، وعدد من المناطق؛ احتفالا بمقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني، الذي قُتل في ضربة أمريكية بمحيط مطار بغداد.

وهتف المحتفلون بفرح لمقتل سليماني، الذي يوصف بأنه رجل إيران القوي في المنطقة، ويتهمه المحتجون في العراق بالمسؤولية عن سقوط قتلى في المظاهرات في الأشهر الماضية.

وكان لافتا نشر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لأحد مقاطع الاحتفالات، حيث كتب: ”العراقيون يرقصون في الشارع من أجل الحرية، شاكرين أن الجنرال سليماني لم يعد موجودا“.

Iraqis — Iraqis — dancing in the street for freedom; thankful that General Soleimani is no more. pic.twitter.com/huFcae3ap4

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 3, 2020