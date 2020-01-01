تركيا تلمح إلى إمكانية تراجعها عن إرسال قوات إلى ليبيا

قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، اليوم الأربعاء، إن أنقرة ربما تحجم عن إرسال قوات إلى ليبيا، فيما يبدو أنه تراجع عن الأمر بعد أيام من تأكيد قرب تنفيذه.

وألمح المسؤول التركي إلى أن تركيا قد لا ترسل قواتها إذا أوقف الجيش الوطني الليبي هجومه على الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق في طرابلس.

ومن المقرر أن يناقش البرلمان التركي مشروع قانون يفوض بنشر قوات عسكرية في ليبيا ويُطرح للتصويت الخميس، وذلك بعد أن طلبت حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج الدعم في إطار اتفاق تعاون عسكري.

وأضاف أوقطاي في مقابلة مع وكالة أنباء الأناضول، أنه ”بعد إقرار البرلمان مشروع القانون ربما يحدث أن نرى شيئا مختلفا، موقفا مختلفا، ويقولون ‘حسنا، سننسحب ونوقف الهجوم’ وساعتها لماذا نذهب إلى هناك“.

وذكر تقرير للأمم المتحدة اطلعت عليه رويترز أن تركيا أرسلت بالفعل إمدادات عسكرية إلى حكومة الوفاق على الرغم من حظر تفرضه الأمم المتحدة، وتقول إنها ستواصل دعمها، وتتلقى قوات حفتر الدعم من روسيا ومصر والإمارات والأردن