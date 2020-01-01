انسحاب المتظاهرين من محيط السفارة الأمريكية في بغداد

قالت وكالة فرانس برس، اليوم الأربعاء، إن جميع المتظاهرين انسحبوا من محيط السفارة الأمريكية في بغداد، فيما ذكرت رويترز أن بعضا من أعضاء جماعات مسلحة لا يزال بمحيط السفارة.

وأوضح صحفيون من رويترز، أن أعضاء جماعات مسلحة عراقية وأنصارها بدأوا الانسحاب من محيط السفارة الأمريكية والبعض لا يزال باقيا.

ودعت الفصائل المسلحة العراقية التي نظمت احتجاجات على ضربات جوية أمريكية في العراق أنصارها إلى الانسحاب من محيط السفارة الأمريكية في بغداد اليوم الأربعاء، رغم عدم ظهور بوادر حتى الآن على الانسحاب.

وطالبت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم الأربعاء، أنصارها بإنهاء الاعتصام أمام السفارة الأمريكية، احتراما لقرار الحكومة.

وقالت الهيئة في بيان، إنها ”تدعو الجماهير المتواجدة قرب السفارة الأمريكية إلى الانسحاب احتراما لقرار الحكومة العراقية التي أمرت بذلك وحفاظا على هيبة الدولة“.

وأشعل المحتجون أمس النار في موقع أمني وألقوا الحجارة على قوات الأمن وحطموا كاميرات المراقبة، لكنهم لم يقتحموا مجمع السفارة الرئيسي الضخم في المنطقة الخضراء شديدة التحصين.