”السيادي“ السوداني يدفع بقوات إلى غرب دارفور إثر اشتباكات قبلية

أعلن المجلس السيادي في السودان اليوم الإثنين، الدفع بقوات للسيطرة على الأوضاع الأمنية في ولاية غرب دارفور (غرب)، إثر اشتباكات قبلية.

وأوضح بيان مقتضب صادر من إعلام المجلس السيادي عبر صفحته الرسمية بموقع ”فيسبوك“ أن قرار إرسال القوات جاء في اجتماع طارئ، برئاسة عضو المجلس محمد حمدان دقلو ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك بالقصر الرئاسي في الخرطوم، بشأن الأحداث في مدينة الجنينة في الولاية.

وأضاف: ”كما تقرر تعليق مفاوضات السلام مع حركات الكفاح المسلح لمسار دارفور لمدة 24 ساعة“.

ويوم الإثنين أعلنت الجبهة الثورية السودانية تعليق التفاوض مع حكومة بلادها بشأن مسار إقليم دارفور في مفاوضات السلام، على خلفية اشتباكات قبلية خلفت قتلى وجرحى.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام محلية أن عددا من الأشخاص قتلوا باشتباكات قبلية في مخيم للنازحين شرق مدينة الجنينة في ولاية غرب دارفور، إثر شجار نشب مساء الأحد.

ويوم السبت، وقعت الحكومة السودانية وحركات مسلحة، على اتفاق إطاري خاص بمسار إقليم دارفور في مفاوضات السلام، يتضمن المشاركة في هياكل السلطة الانتقالية.