رئيس وزراء العراق: الضربات الجوية الأمريكية ستكون لها عواقب وخيمة

ندد رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، اليوم الإثنين، بالضربات الجوية، التي نفذتها الولايات المتحدة على عدة قواعد تابعة لجماعة مسلحة مدعومة من إيران في العراق، وقال إن ”الهجوم غير مقبول وستكون له عواقب وخيمة“.

وذكر مكتب عبدالمهدي، في بيان، أن الحكومة ستعلن عن موقفها الرسمي في أعقاب اجتماع لمجلس الأمن الوطني، في وقت لاحق اليوم.

وفي السياق نفسه، اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن الضربات الجوية الأمريكية على العراق وسوريا ”غير مقبولة وستأتي بنتائج عكسية“، وحثت جميع الأطراف على تجنب إشعال التوتر في المنطقة.

ونفذ الجيش الأمريكي الضربات، مستهدفا جماعة مسلحة مدعومة من إيران، الأحد؛ ردا على مقتل متعاقد مدني أمريكي في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية عراقية.