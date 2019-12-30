تحالف الصدر يرد على اتهامات العبادي بـ“حلب الدولة“

رد تحالف سائرون، التابع لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الإثنين، على رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، بشأن اتهام التحالف بـ“حلب الدولة“.

وقال العبادي، أمس الأحد، في لقاء متلفز، إن “ تحالف سائرون حلب الحكومة أكثر مما ساندها، وكان له دور أساسي في اختيار الوزراء“، مضيفا أن ”التحالف تحدث علانية بأنه لا يريد المحاصصة في الحكومة ولكنه يريدها في الدولة“.

وردا على ذلك، قال تحالف سائرون، في بيان: ”استمعنا لتصريحات حيدر العبادي المؤسفة وغير المسؤولة، بخصوص تشكيل الحكومة، واتهام تحالف سائرون بما لا يليق به“.

وأضاف أن ”ما ذكره (العبادي) مجانب للواقع وبعيد عن الصواب، ومحاولة منه لتضليل الرأي العام لتزييف الحقائق، وقد بان على الرجل أنه يعيش عقدة خسارة منصب رئيس مجلس الوزراء، مما انعكس على طريقة حديثه“.

وتابع البيان: ”كنا ننتظر من العبادي أن يحدثنا عن الخمس عشرة سنة الماضية من عمر الوطن، ومن هي الجهة التي (حلبت الدولة) وتغوّلت في جميع مفاصلها، وكانت سببا في تفشي الفساد والفقر وانعدام الخدمات رغم الموازنات الانفجارية حتى وصل العراق إلى حافة الهاوية، إن لم يكن قد وقع فيها“.

وأشار إلى أن ”الخطاب المأزوم الذي تجيده عجائز السياسة لن يثنينا عن مشروعنا الإصلاحي، ولن نلتفت إلى ترّهات المأزومين والمفلسين سياسيا واجتماعيا، وليس جديدا أن نتعرض إلى اتهام باطل وفرية سخيفة“.

والعام الماضي، كان العبادي على مقربة من الظفر بولاية ثانية لرئاسة الحكومة العراقية، لكن سحب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الدعم عنه حال دون ذلك، ما تسبب بأزمة وخلافات بين الرجلين.