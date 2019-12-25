العراق.. عنف في كربلاء وخروقات أمنية تضرب العاصمة بغداد‎ (فيديو)

تصاعدت حدة التظاهرات في محافظة كربلاء العراقية، مساء اليوم الأربعاء، احتجاجا على ترشيح أسعد العيداني لمنصب رئيس الحكومة، فيما هاجم مجهولون عددا من المتظاهرين بالهراوات والقامات.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح سيكلّف أسعد العيداني بمنصب رئيس الحكومة، يوم غد الخميس.

وذكر مصدر محلي في كربلاء أن ”المئات من المواطنين تظاهروا في مختلف ساحات كربلاء؛ للتعبير عن غضبهم من ترشيح العيداني لمنصب رئيس الحكومة، وسط دعوات لإطلاق تظاهرات مليونية يوم غد“.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لـ“إرم نيوز“، أن ”كربلاء تشهد حاليا توترا أمنيا، بعد هجوم عدد من الأشخاص الغرباء على المتظاهرين وتنفيذهم هجوما على المحال التجارية، مما أدى إلى إصابة ستة أشخاص في الشارع الرئيسي للمدينة، فضلا عن إضرام النيران أمام المصرف العراقي، وهو ما أجبر أصحاب المحال على إغلاقها“.

وأضاف أن القوات الأمنية وصلت إلى موقع الحادث وسيطرت عليه، وتم طرد أصحاب القامات والهراوات وتثبيت الاستقرار في موقع التظاهر“.

وتضاربت الأنباء بشأن حقيقة حرق فرع مصرف التجارة العراقي، وسرقة عدد من محال الذهب.

ولم تُعرف حتى اللحظة الجهة المنفذة للهجوم، إلا أن ناشطين قالوا إن جهات مسلحة مقربة من الحشد الشعبي قد تكون تورطت في هذا الهجوم، خاصة وأن الحشد نفذ هجمات مماثلة ضد ساحات التظاهر، ما عُرف حينها بـ“مجزرة السنك“.

حرق مصرف الـ(TBI) في محافظة #كربلاء من قبل مجهولين. pic.twitter.com/OHc6Ui9z3M — Yousif Alghalibi (@YousifAlghalibi) December 25, 2019

وفي العاصمة بغداد، تصاعدت حدة الخروقات الأمنية، حيث انفجرت دراجة نارية قرب أحد المستوصفات الطبية في مدينة الصدر شرقي بغداد، مما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص بينهم امرأة.

كما انفجرت دراجة نارية أخرى بالقرب من ملعب شعبي لكرة القدم في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، مما أدى إلى إصابة أربعة مدنيين، فضلا عن انفجار ثلاث عبوات في مناطق، الشعب، والمعالف، والأمين، مما أدى إلى إصابة 9 مدنيين.

ومنذ 3 أشهر، يتظاهر العراقيون في عدد من مدن البلاد؛ للمطالبة بإنهاء النفوذ الإيراني، وإقالة الحكومة وتشريع قانون انتخابات جديد يضمن وصول مستقلين عن الأحزاب الحالية الحاكمة منذ سقوط نظام صدام حسين.