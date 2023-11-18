السودان.. احتدام المعارك وتبادل الاتهامات بشأن تدمير جسر في الخرطوم

وحسب الشهود، فإن معارك اليوم اقتربت كثيرًا من مدخل الجسر، فيما تداولت حسابات مرتبطة بقوات الدعم السريع فيديوهات تُظهر مقاتليها وهم تحت سفح الجبل الذي كان يتمركز فيه الجيش وينشر قناصاته في قمته.

وفي الأثناء، تداولت حسابات مرتبطة بالجيش السوداني مقطع فيديو يُظهر تدميرا جزئيا لجسر جبل أولياء، إذ بدا المدخل الحديدي مفصولًا عن جسم الجسر الذي يربط بين جنوب مدينتي "الخرطوم وأم درمان.

واتهم الجيش السوداني قوات الدعم السريع بتدمير جسر جبل أولياء نتيجة القصف المدفعي على مواقعه العسكرية في المنطقة، فجر اليوم السبت. من جهتها، اتهمت قوات الدعم السريع الجيش السوداني بـ"تدمير جسر خزان جبل أولياء، ضمن سلسلة انتهاكاتها في تخريب المنشآت العامة والخاصة"، طبقًا لبيان على منصة "إكس".