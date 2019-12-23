تقرير: داعش يستعد لـ“انطلاقة جديدة“ من شمال العراق بـ5 آلاف عنصر

حذر مسؤولو استخبارات غربيون وأكراد، من أن 5 آلاف من عناصر تنظيم داعش، يعدون أنفسهم لـ“إعادة الانطلاق“ من شمال العراق، حسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

ونقلت الصحيفة في تقرير لها عن المسؤولين أنفسهم، يوم الاثنين، أن ”فلول تنظيم داعش يجهزون أنفسهم لجعل العراق مركز عمل وانطلاق إقليميا لنموذج مطور من نهج تنظيم القاعدة، مستخدمين في ذلك خبرة تراكمية يعززونها الآن بمخزون من السيارات والأسلحة والأغذية، إضافة الى تقنيات اتصالية حديثة“.

وقال المسؤول في مكافحة الإرهاب الكردي، لاهور طالباني، إنه ”أصبح لدى هذه المجاميع المتشددة قدرة على الشراء والتزود والتخزين من أجل إطالة أمد المواجهة“، مضيفًا أنهم ”موجودون الآن في جبال حمرين ويعيدون بناء ما تهدم من هياكل تنظيم الخلافة“.

وتقدر المخابرات الكردية -حسب الصحيفة- عدد عناصر داعش في العراق حاليا، بـ 5 آلاف مقاتل تقريبا، مشيرة إلى أنهم ”يستغلون حالة القلق والفوضى في العاصمة بغداد من أجل التوسع“.

وكان الجنرال وليام سيلي قائد القوات الخاصة الأمريكية في العراق، قال لشبكة ”بي بي سي“، إن ”فلول داعش الآن لديهم استعدادات وتقنيات أكثر تقدما مما كان لديهم عام 2014 عندما استولوا على نحو ثلث مساحة العراق“.