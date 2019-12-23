مقتل جنديين عراقيين بتفجير سيارة مفخخة في الأنبار

أفادت خلية الإعلام الأمني، التابعة للجيش العراقين، في بيان صادر عنها، اليوم الاثنين، بأن جنديين عراقيين، قتلا في انفجار عجلة مفخخة، في محافظة الأنبار غربي البلاد.

وقال البيان: ”من خلال المتابعة الميدانية للعجلات المشتبه فيها وفي أثناء مرور إحدى الدوريات على طريق T1 – مفرق القائم، تم ملاحظة عجلة كيا متوقفة على جانب الطريق وعند تفتيشها انفجرت؛ ما أدى إلى استشهاد مقاتلين اثنين من الفوج الثاني باللواء الـ32 في الفرقة الثامنة المسؤولة أمنيا عن المنطقة“.

وأضاف البيان، أن ”أحد الضباط جرح ومازال البحث مستمرا عن العناصر التي أقدمت على هذا العمل الإجرامي“.

ومع إعلان العراق الانتصار على داعش، وتوقف العمليات العسكرية ضده، إلا أن التنظيم يشن بين الحين والآخر، هجمات بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة.