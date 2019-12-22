تقارب وجهات النظر بين مصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة

قال وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس اليوم الأحد إن وجهات النظر بين مصر وإثيوبيا والسودان حول ملء خزان سد النهضة الذي تقيمه إثيوبيا على النيل الأزرق وتشغيل السد تقاربت.

وتخشى مصر من أن يحد السد الذي تقيمه إثيوبيا بالقرب من حدود السودان من مواردها المائية الشحيحة بالفعل والتي تعتمد في معظمها على مياه النيل.

وقال عباس للصحفيين بعد اجتماع مع نظيريه المصري والإثيوبي في الخرطوم: ”تم تقديم مقترحات من الدول الثلاث حول ملء البحيرة وتشغيل السد وحدث تقارب“.

وأضاف: ”تم الاتفاق على أخذ المواقف الجديدة كل على حدة لمناقشتها في الاجتماعات في أديس ابابا“. وستلتقي الأطراف الثلاثة في العاصمة الإثيوبية في التاسع والعاشر من يناير كانون الثاني.

وتابع عباس: ”هناك تقارب بصورة عامة وهناك اختلاف في وجهات النظر في بعض المواقف. تقدم السودان في الاجتماع باقتراح حدد سنوات الملء وأضفنا تعريفات للجفاف وتعريفات للجفاف المستمر“.