النائب العام السوداني يعلن القبض على 51 من رموز نظام البشير

أعلن النائب العام في السودان، تاج السر علي الحبر، اليوم الأحد، القبض على 51 من قيادات النظام السابق، على ذمة قضايا مختلفة.

وكشف الحبر في مؤتمر صحفي، عن تحريك إجراءات دولية للقبض على مدير المخابرات السابق، صلاح عبدالله ”قوش“، وقبول 4 بلاغات بحقه.

وشدد على أن جميع رموز النظام السابق المحبوسين مقدمة بحقهم بلاغات تصل عقوبتها إلى الإعدام، ولا يمكن الإفراج عنهم بالضمانة العادية.

وأشار إلى أن القيادي أحمد هارون، (والي شمال كردفان السابق)، يواجه اتهامات خطيرة جدا (دون تفاصيل)، وهي قيد التحقيق حاليا.

ونوه الحبر، إلى فتح تحقيق حول الجهات والأشخاص الذين استلموا أموالا من الرئيس السابق عمر البشير.

وأضاف: ”فتحنا تحقيقا حول استلام عبدالحي يوسف (داعية إسلامي)، وجامعة إفريقيا العالمية، وغيرهم لأموال من الرئيس البشير“.

وذكر أن الحكومة وقعت على إعلان دبي لمكافحة الفساد، وشرعت في مخاطبة الجهات ذات الاختصاص في الدول المختلفة لاسترداد الأموال المنهوبة.

كما أشار النائب العام إلى شروعهم في التحقيق بجرائم دارفور التي ارتكبها رموز من النظام السابق، في العام 2003، ولكن توقفت التحقيقات فيها منذ العام 2008.