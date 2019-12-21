استضافة قناة الجزيرة لـ“الطائفي“ قيس الخزعلي تستفز العراقيين

أثارت مقابلة أجرتها قناة الجزيرة القطرية، مع قائد مليشيات عصائب أهل الحق العراقية، التابعة لإيران، قيس الخزعلي، جدلا واسعا في بلاد الرافدين.

وعمل الخزعلي في مقابلته مع الجزيرة محاولة تشويه التظاهرات الأخيرة معتبرا في إحدة مظاعمه أن الإدارة الأمريكية تقف خلف الأحداث الأخيرة بالعراق، بعد أن رفضت حكومة عبد المهدي طلبا أمريكيا بالاستحواذ على نصف نفط البلاد مقابل إعادة الإعمار والحماية على حد قوله.

واعتبر بعض النشطاء أن تصريحات قيس الخزعلي ”إهانة للشعب العراقي المنتفض، ومحاولة للالتفاف على المطالب المشروعة، برحيل النخبة الفاسدة، المرتهنة لجهات خارجية“.

وسلط النشطاء الضوء على اتهامات سابقة لقيس الخزعلي، بالتورط في قتل متظاهرين، إضافة إلى علاقته بإيران، التي قالوا إنها ”المرحك الرئيسي له“ مستحضرين مقاطع فيديو تظهر مواقف سابقة له.

ترويج للطائفية

المقابلة أثارت انتقادات واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر نشطاء عراقيون، أن القناة القطرية ”تروج للحقد والطائفية من خلال استضافة شخص مثل قيس الخزعلي“.

قيس الخزعلي ليس زعيم دولة أو حزب سياسي لكي تستضيفه قناة الجزيرة المحسوبة على الشعوب هو أحد أهم أذرع #إيران وعتاة الحقد الطائفي وقتل السنة واستباحة دمائهم هو قائد أهم ميليشيا طائفية تقتل السوريين والمسلمين وتسميهم النواصب بعد حزب الله هو مجرم حرب قتل حتى متظاهري #العراق الشيعة pic.twitter.com/uFQzxp5bW9 — خليل المقداد (@Kalmuqdad) December 19, 2019

وعلق أحد النشطاء الذين أبدوا غضبهم من المقابلة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: ”قيس الخزعلي ليس زعيم دولة أو حزب سياسي لكي تستضيفه قناة الجزيرة“.

وأضاف: ”هو (قيس الخزعلي) أحد أهم أذرع إيران وعتاة الحقد الطائفي، وقتل السنة واستباحة دمائهم.. هو قائد أهم ميليشيا طائفية تقتل السوريين والمسلمين وتسميهم النواصب بعد حزب الله“.

قيس الخزعلي ليس زعيم دولة أو حزب سياسي لكي تستضيفه قناة الجزيرة المحسوبة على الشعوب هو أحد أهم أذرع إيران وعتاة الحقد الطائفي وقتل السنة واستباحة دمائهم هو قائد أهم ميليشيا طائفية تقتل السوريين والمسلمين وتسميهم النواصب بعد حزب الله — edresedres (@edresedres2) December 20, 2019

وأضاف ناشط يستخدم حسابا باسم عبدالله الشهري: ”قناة الجزيرة هي منصة لدعم الإرهابيين.. ها هي تجري مقابلة مع قيس الخزعلي، قائد ميليشيات عصائب أهل الحق الإرهابية في العراق، التابعة لإيران، والذي يقتل المتظاهرين المسالمين في العراق“.

قناة الجزيرة هي منصة لدعم الإرهابيين. هذا هو قيس الخزعلي ، قائد ميليشيات عصائب أهل الحق الإرهابية في العراق ، التابعة لإيران ، والذي يقتل المتظاهرين المسالمين في العراق. أجرت قناة الجزيرة مقابلة معه حول موقفه 1/2 — abdullah alshehri (@SHEHRI303) December 20, 2019

وتابع ناشط آخر في نفس الاتجاه قائلا: ”قناه الخنزيره (الجزيره) سابقا وسأظل اناديك هكذا لحين ان تتوقفي عن التحريض وعمل لقائات مع مجرمين وسفله وانذال وخونه وعملاء ايران الشر امثال قيس الخزعلي…“.

قناه الخنزيره (الجزيره) سابقا وسأظل اناديكي هكذا لحين ان تتوقفي عن التحريض وعمل لقائات مع مجرمين وسفله وانذال وخونه وعملاء ايران الشر امثال قيس الخزعلي الكلب ابن الكلب والكلب الذي عمل اللقاء معه واستضافه.

امير قطر عود الى رشدك وانسى تركيا العثمانية البغيضة وإيران الفارسية — altabaqchali (@m_mudar) December 20, 2019

واعتبر ناشط يدعى صالح أن القناة القطرية: ”تجري مقابلات مع جميع القتله الإرهابين، ومنهم قيس الخزعلي وامثاله، الذين قتلوا الشعب العربي العراقي في الشوارع لصالح الإستعمار العنصري الإيراني“.

جميع القتله الإرهابين قناة الجزيرة القطريه تعمل معاهم مقابلات ومنهم قيس الخزعلي وامثاله قتلوا الشعب العربي العراقي المظلوم في الشوارع لصالح الإستعمار العنصري الإيراني في العراق — صالح ???????? ( الوطن بيتنا ) (@salehksaj) December 20, 2019

وقال ناشط يدعى زياد طارق يسين: ”قطر الدويلة الصغيرة تلعب دورا قذرا بالعراق.. هل نسوا من خطف الصيادين القطريين والذين ساوموهم بمبالغ مالية كبيرة.. قناة الجزيرة تخرج لنا بلقاء مع الارهابي قيس الخزعلي..“.

وقال أحد النشطاء، يدعى عابد أحمد في تدوينة بموقع تويتر تعليقا على كلام قائد مليشيات عصائب أهل الحق: ”قيس الخزعلي يمثل الحقد الفارسي والنهج الطائفي الممزوج بالدماء والقتل.. ستار المقاومة لعبة يضحكون بها على الأغبياء“.

قيس الخزعلي يمثل الحقد الفارسي والنهج الطائفي الممزوج بالدماء والقتل

ستار المقاومة لعبة يضحكون بها على الأغبياء — عابد أحمد (@Abed33fa) December 21, 2019

وأضاف نشاط آخر يدعا سلطان الهاملي: ”يتحدث عن تدخل أمريكي في العراق لتقسيمه! هل يريد هذا الأبله ان ينسينا انه جاء للسلطة على ظهر دبابه أمريكية! و أمريكا سلمت العراق على طبق لاسياده في طهران!”.

اتابع على #الجزيرة لقاء مع الارهابي #قيس_الخزعلي عميل #ايران وكلب #سليماني المسعور في #العراق يتحدث عن تدخل أمريكي في العراق لتقسيمه!

هل يريد هذا الأبله ان ينسينا انه جاء للسلطة على ظهر دبابه أمريكية!

و #امريكا سلمت العراق على طبق لاسياده في طهران!

الشرهه على القناة المستضيفيه! — Sultan Alhamli (@Sultan_Alhamer) December 20, 2019

موقف محرج

ورآ نشطاء طيف من النشطاء أن موقف المرجعية الشيعية، امس الجمعة، جاء مناقضا لتصريحات الخزعلي، ما يضعه في حرج شديد، باعتباره أحد السياسيين الذين يعملون في ظل المرجعية.

وقال أحد النشطاء على تويتر: “ الخزعلي قال بالأمس في مقابلة مع قناة الجزيرة إن الانتخابات المبكرة هي مشروع أميركي.. ما هو رأي ”الشيخ“ بدعوة المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني للانتخابات المبكرة اليوم؟ هل انضم هو الآخر للمشروع الأميركي أيضًا؟“.