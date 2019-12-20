مسلحون يقتلون ‎شقيق أحد النشطاء العراقيين البارزين في الناصرية رميًا بالرصاص

أفادت تقارير إخبارية وحسابات على منصات التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، بأن مسلحين مجهولين اغتالوا علي العصمي وهو شقيق أحد النشطاء البارزين في الاحتجاجات الشعبية، بمدينة الناصرية عاصمة محافظة ذي قار جنوبي البلاد.

وبحسب المصادر، فإن ”مسلحين ملثمين أوقفوا سيارتهم نوع نيسان في تقاطع الشيباني وسط الناصرية وأجبروا الناشط علي العصمي على النزول من سيارته والترجل أمام المارّة، ليمطروه بوابلٍ من الرصاص، ما أدى إلى وفاته على الفور“.

وأضافت المصادر أن ”حالة من الهلع والرعب أصابت المدينة، على وقع عملية الاغتيال التي حصلت أمام أنظار قوة أمنية لا تبعد كثيرًا، فيما وصلت قوة أخرى وفريق من مكافحة الإجرام إلى موقع الحادث، وفتحت تحقيقًا في الأمر“.

ونعى سلام العصمي وهو ناشط بارز باحتجاجات محافظة ذي قار، والذي ربما يكون هو المستهدف بحسب نشطاء، شقيقه علي العصمي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأشار سلام إلى أن أخوه الأصغر تم اغتياله قبل أشهر من موعد زواجه، قائلًا: ”هذا الذي قتلتوه أخي الصغير وليس أنا، وحفل زفافه بعد أشهر من اليوم“.

ويأتي اغتيال العصمي ضمن موجة اغتيالات شهدتها العاصمة العراقية بغداد ومحافظات أخرى، على وقع التظاهرات الشعبية المنددة بالنخبة السياسية الحاكمة.