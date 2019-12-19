الجيش السوداني يكشف تفاصيل حريق رئاسة الأركان (فيديو)

أعلن الجيش السوداني، اليوم الخميس، أن الحريق الذي شب بمباني القوات البرية بمقر القيادة العامة بالعاصمة الخرطوم، سببه انفجار أجهزة التكييف المركزي.

وقال المتحدث باسم الجيش، عامر محمد الحسن، في بيان، إن الحريق محدود التأثير، وإن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة عليه.

وأوضح أنه لا توجد خسائر بشرية، وأن هناك تشوهات محدودة بالطابق الأعلى بالمبنى.

وفي وقت سابق الخميس، اندلع حريق جزئي بالطابق العاشر لمبنى رئاسة أركان القوات البرية بالقيادة العامة للجيش السوداني، دون وقوع خسائر في الأرواح.

وتصاعدت ألسنة الدخان بكثافة من المبنى بمقر القيادة العامة للجيش في العاصمة الخرطوم.